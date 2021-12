Pioli: "Gol annullato? Non c'entra con quello dell'Atalanta, lì Palomino dava fastidio..."

"Il gol annullato? L'arbitro ha fatto riferimento alla partita tra Roma e Atalanta di ieri. Ma non mi interessa quella gara. Poi, quell'episodio l'ho visto e Palomino poteva mettere in difficoltà il difensore. Giroud da terra, assolutamente no": il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa, torna sulla decisione dell'arbitro di annullare il gol a Kessié al 90' nella sfida contro il Napoli.

"Ma credo siano peggio altre decisioni - continua l'allenatore - come non dare giallo a Demme sulla nostra ripartenza del primo tempo e poi la rimessa laterale invertita che ha portato al corner del gol del Napoli".