Buone notizie per Stefano Pioli, che potrebbe recuperare diverse pedine del suo scacchiere in vista della prossima sfida del suo Milan contro la Roma, in programma il 6 gennaio. Secondo quanto riportato dalla versione online del notiziario sportivo, infatti, per il match dell'Epifania il tecnico rossonero dovrebbe poter tornare a disporre di Davide Calabria, Ante Rebic, Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic.

(sportmediaset.mediaset.it)

