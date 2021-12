Milan, ripresa verso la Roma: lavoro tecnico e partitella. Tamponi rapidi negativi

Il Milan riprende gli allenamenti a Milanello, dopo i due giorni di lavoro svolti attraverso zoom. Dopo la sosta, la squadra di Pioli ospiterà la Roma il 6 gennaio alle 18.30.

I rossoneri, sotto gli occhi di Maldini e Massara, hanno iniziato in palestra dove hanno effettuato l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo rialzato per proseguire il riscaldamento con alcuni torelli a tema. Poi il gruppo è stato suddiviso in due parti che si sono alternate in una serie di esercitazioni su forza, lavoro aerobico e tecnico. Infine, spazio alla consueta partitella su campo ridotto.

Negativi i tamponi rapidi a cui si sono sottoposti i giocatori del Milan. I calciatori hanno poi effettuato i tamponi molecolari, il cui esito è atteso tra questa sera e domani mattina. Lo riporta l'emittente televisiva.

