Milan, intervento per Kjaer: stagione finita, out per 6 mesi

Bruttissime notizie per Stefano Pioli: Simon Kjaer, uno dei pilastri del Milan, rimarrà lontano dal campo per 6 mesi. Infortunatosi durante il match contro il Genoa, sin da subito i segnali non erano rassicuranti, ma ora la società rossonera ha annunciato le condizioni del giocatore tramite un comunicato: "AC Milan comunica che nella giornata odierna, Simon Kjær è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. L'intervento, effettuato presso la Clinica La Madonnina, è perfettamente riuscito ed è stato eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni con l'apporto dell'équipe del CTS (Centro di Traumatologia dello Sport) del Galeazzi alla presenza del Responsabile sanitario del Club, Stefano Mazzoni. Kjær sta bene ed è motivato ad iniziare da subito il percorso riabilitativo. I tempi di recupero sono stimabili in 6 mesi".

Ovviamente a causa dell'infortunio salterà il match contro la Roma, in programma giovedì 6 gennaio.

(acmilan.com)

