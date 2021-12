Milan: il 30 dicembre la ripresa in vista della Roma. E intanto la squadra si allena... su Zoom

Per gli allenamenti sul campo bisognerà aspettare giovedì 30 dicembre, lo stesso giorno fissato da José Mourinho per la ripresa degli allenamenti in casa Roma. Anche Stefano Pioli ha concesso una lunga pausa al suo Milan dopo l'ultima di campionato per le festività natalizie, anche se di fatto i giocatori rossoneri sono tornati al lavoro oggi per iniziare a preparare la sfida con i giallorossi del 6 gennaio.

Lo staff tecnico rossonero ha infatti organizzato una seduta d'allenamento collettiva su Zoom, con i giocatori collegati in videoconferenza. All'allenamento di oggi hanno partecipato tutti gli elementi in rosa e l'appuntamento di oggi verrà presumibilmente replicato anche nei prossimi due giorni, fino al ritorno in campo di giovedì.

