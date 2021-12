Lazio, Acerbi: "Tifosi? Mi mancano, ce ne sono ancora meno di quando c'era il Covid..." (VIDEO)

DAZN - Ieri all'Olimpico la vittoria della Lazio per 3-1 sul Genoa ha aperto la 18a giornata di Serie A. Dopo il match Francesco Acerbi - ieri in gol - ha parlato ai microfoni del canale sportivo commentando anche la poca presenza dei tifosi biancocelesti sugli spalti: "Tifosi? Mi mancano. Già col Covid non c'era nessuno, adesso ce ne sono ancora meno di quando c'era il Covid. Un po' mancano, però eravamo a zero e adesso ne abbiamo 5000 quindi va bene lo stesso".