Inter, Inzaghi: «Per la Roma spero di recuperare De Vrij e Bastoni»

Dopo il successo per 2-0 ai danni dello Spezia, per l'Inter c'è da pensare alla trasferta di Roma di sabato prossimo. Il tecnico Simone Inzaghi ha parlato dei possibili rientri in vista del match con i giallorossi. "Bastoni non stava bene di stomaco e ha avuto la febbre, spero che recuperi - ha dichiarato nella conferenza stampa postpartita - Per Kolarov c'è qualche possibilità, per Ranocchia e Darmian bisogna aspettare. Per De Vrij sono passati 22 giorni, vedremo"