Dopo il successo sullo Spezia, l'Inter sarà ospite della Roma allo Stadio Olimpico sabato alle 18.00 nel match valido per la 16a giornata di campionato. Domani, alla vigilia della sfida, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa alle 12.45, come fa sapere il club.

(inter.it)

