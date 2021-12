Giudice Sportivo: Ibanez entra in diffida. Ammenda di 10.000 euro al club per lancio di oggetti dei tifosi

Il Giudice sportivo ha reso noto le decisioni per quanto riguarda gli anticipi della 18a giornata. Entra in diffida Ibanez dopo aver ricevuto la quarta ammonizione, il brasiliano resta l'unico diffidato.

Per quanto riguarda la società, deliberata una ammenda di 10.000 euro al club "Per avere, i suoi sostenitori, lanciato un fumogeno, tre bengala e alcuni oggetti nel settore occupato dalla tifoseria avversaria". Ammenda di 2000 euro per i tifosi dell'Atalanta invece per avere lanciato un frutto in campo.

(legaseriea.it)

