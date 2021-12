Genoa, un positivo al Covid-19 nel gruppo squadra: non è un calciatore

Il coronavirus colpisce anche il Genoa. A poche ore dal match contro l'Atalanta, valido per l'ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A, è risultato positivo un componente del gruppo squadra, ma non è un calciatore. Questo il comunicato del Grifone: "Il Genoa Cfc comunica che un componente del gruppo squadra, esterno al gruppo calciatori, è risultato positivo alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra risultano negativi ai test effettuati.

Il Club ha immediatamente informato le Autorità Sanitarie competenti e applicato tutte le procedure previste dalle normative vigenti per contrastare la pandemia".

(genocfc.it)

