Era una sfida difficile e giocata in piena emergenza viste le pesanti assenze, finisce con quasi un ecatombe. Partita chiusa dopo nemmeno 40 minuti di gioco. La Roma regge per il primo quarto d'ora alla pari, poi paga dazio all'Inter, che passa all'Olimpico per 3--0. Apre Calhanoglu direttamente da corner, raddoppia l'ex Dzeko e Dumfries mette il sigillo finale sulla partita. Questi gli scatti del match: