FOTO - Atalanta-Roma 1-4

Mourinho l'aveva promesso: Roma a Bergamo per vincere. Promessa mantenuta e corsa per il quarto posto che si riapre. Il 4-1 rifilato dai giallorossi all'Atalanta può essere il punto di svolta della stagione dei giallorossi. La speranza di centrare il quarto posto passa per Bergamo e per la sfida contro l'Atalanta di Gasperini. Inizio super per i giallorossi, capaci di portarsi sul doppio vantaggio con Abraham (dopo 1 minuto) e Zaniolo. Prima del duplice fischio accorcia le distanza Muriel con un tiro deviato dalla distanza. Nella ripresa annullato per fuorigioco il possibile gol del pari a Zapata, poi i giallorossi calano il poker con Smalling e Abraham. Questi i migliori scatti del match: