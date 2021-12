Fiorentina, Italiano: "Vogliamo mantenere questa posizione in classifica"

DAZN - La Fiorentina di Vincenzo Italiano nel lunch match di oggi ha vinto 2-3 contro il Bologna, portandosi così a +2 sulla Roma di Mourinho, che ieri hanno perso contro l'Inter. Le parole del tecnico della squadra viola:

"Le quattro davanti hanno qualcosa in più, viaggiano fortissimo e lo stanno dimostrando. Noi siamo lì dietro, i primi ad inseguire e cercheremo di stare in quella zona di classifica. Ora che ci siamo arrivati vogliamo mantenerla, ora ci sono tre partite per finire il girone d'andata: facciamo più punti possibile e vediamo dove chiudiamo".