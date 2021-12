Victor Osimhen è risultato positivo, da asintomatico, al Covid-19. Lo rende noto il Napoli in un comunicato. L'attaccante si trova in Nigeria, convocato per la Coppa d'Africa. Domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro, per stabilire la sua eventuale disponibilità al ritorno in campo dopo il grave infortunio alla faccia.