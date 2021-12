Coronavirus: Arthur e Pinsoglio positivi nella Juventus

Nei giorni della ripresa delle attività, arrivano le notizie dei positivi nelle varie squadre. E' il turno della Juventus che in una nota ufficiale comunicato come Pinsoglio e Arthur siano stati contagiati. Questo il comunicato: "Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell'attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Carlo Pinsoglio e Arthur. I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore".

(juventus.com)

