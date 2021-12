Gara importante, quella contro il Bologna, per Jordan Veretout. Nel corso della serata del Dall'Ara infatti, il centrocampista francese ha toccato quota 100 presenze in giallorosso tra tutte le competizioni. Per l'ex Fiorentina si tratta della terza stagione con la maglia della Roma.

? Quella di oggi è la presenza numero 100 di Jordan Veretout in giallorosso. Forza Roma!#BolognaRoma pic.twitter.com/4Emv4khKQ8 — AS Roma (@OfficialASRoma) December 1, 2021