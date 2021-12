Bologna-Roma, niente stop per Pairetto: designato in B per Brescia-Monza

Nessuno stop per Luca Pairetto dopo i tanti episodi contestati di Bologna-Roma. L'ammonizione ad Abraham, giudicata "scandalosa" dallo stesso attaccante inglese della Roma per il contatto su Svanberg, ma anche le mancate decisioni per gli interventi fallosi ai danni di Zaniolo che a fine partita hanno fatto infuriare Mourinho non sono stati considerati fattori sufficienti per determinare la sospensione temporanea. Il direttore di gara della sezione di Nichelino tornerà ad arbitrare già domenica, ma in Serie B e per una partita da vertice: è stato infatti designato per la sfida tra la capolista Brescia e il Monza, in programma il 5 dicembre.

(aia-figc.it)