BOLOGNA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio Cristante-Diawara, confermato Smalling

LR24.IT - Terza gara nel giro di una settimana per la Roma, con Mourinho che a Bologna ritrova l'amico Mihajlovic. Le buone notizie per il tecnico portoghese arrivano in mezzo al campo, dove recupera Bryan Cristante, in ballottaggio con Diawara per un posto accanto a Veretout che torna dalla squalifica. Per il resto confermata la formazione che ha battuto il Torino, compresa la conferma di Chris Smalling.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

IL ROMANISTA - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.