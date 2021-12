BOLOGNA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Diawara dal 1', Cristante in panchina (FOTO e VIDEO)

DA BOLOGNA MDR - Dopo due successi consecutivi in campionato, la Roma cerca il tris in casa del Bologna: i giallorossi affrontano alle 18.30 la squadra di Mihajlovic nel turno infrasettimanale valido per la 15a giornata di Serie A. José Mourinho ritrova Bryan Cristante, ieri risultato negativo al tampone, e perde Felix positivo al Covid-19. Confermato il 3-5-2 con Mancini, Smalling e Ibanez in difesa, a centrocampo torna Veretout, dopo il turno di squalifica scontato col Torino, con Mkhitaryan, Diawara e Karsdorp ed El Shaarawy esterni. Davanti spazio ancora alla coppia Zaniolo-Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Skov Olsen, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

A disp.: Bagnolini, Bardi, Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Vignato, Viola, Cangiano, Orsolini, Sansone, Santander, Van Hooijdonk.

All.: Mihajlovic.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Reynolds, Viña, Calafiori, Cristante, Darboe, Bove, Zalewski, Carles Perez, Shomurodov, Mayoral.

All.: Mourinho.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Paganessi - Scarpa. IV uomo: Meraviglia. VAR: Irrati. AVAR: Affatato.

PREPARTITA

