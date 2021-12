Al Centro Bortolotti l'Atalanta continua la preparazione in vista della sfida contro la Roma in programma sabato alle 15.00 al Gewiss Stadium. La squadra, come fa sapere il sito del club, si è allenata nel pomeriggio agli ordini di Gasperini: l'unico indisponibile è Gosens. Domani è prevista una nuova seduta pomeridiana.

(atalanta.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE