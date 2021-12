Atalanta-Roma, Zaniolo torna al gol in Serie A dopo oltre 500 giorni: l'ultimo in casa della Spal nel luglio 2020

Un gol che sa di liberazione quello di Nicolò Zaniolo contro l'Atalanta che è valso il momentaneo 0-2. Il classe '99, infatti, non segnava in Serie A da oltre 500 giorni. L'ultima rete il 22 luglio 2020 in casa della Spal, quando l'allora squadra di Fonseca vinse 1-6. Sono 2 invece i gol segnati da Zaniolo in Conference League.