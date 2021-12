ATALANTA-ROMA: la formazione UFFICIALE. Ibañez dal 1', davanti Zaniolo-Abraham (FOTO e VIDEO)

LAROMA24.IT - Roma alla prova Atalanta: i giallorossi, dopo il successo sullo Spezia, affrontano al Gewiss Stadium i nerazzurri di Gasperini nella 18a giornata di campionato per nutrire le speranze Champions. Mourinho schiera Ibañez, che stringe i denti, in difesa a completare il terzetto con Mancini e Smalling, recuperato. In mezzo al campo Veretout e Mkhitaryan affiancano Cristante, mentre davanti spazio alla coppia Zaniolo-Abraham.

In mattinata, inoltre, è stata registrata una forte scossa di terremoto avvertita distintamente in tutta la provincia di Bergamo: il match, comunque, non è al momento a rischio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA: Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Zapata.

A disp.: Sportiello, Demiral, Pezzella, Hateboer, Koopmeiners, Lovato, Ilicic, Miranchuk, Muriel, Pasalic, Piccoli, Rossi.

All.: Gasperini.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Viña; Zaniolo, Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Darboe, Villar, Bove, Zalewski, Carles Perez, Shomurodov, Mayoral.

All.: Mourinho.

Arbitro: Irrati. Assistenti: Alassio - Zingarelli. IV uomo: Colombo. VAR: Nasca. AVAR: Tolfo.

PREPARTITA

13.50 - Ufficiale la formazione della Roma, come anticipa su Twitter il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante:

Formazione #Ufficiale

3-5-2

Rui Patricio

-----

Mancini

Smalling #Ibanez

----

Karsdorp

Veretout

Cristante

Mkhitaryan

Vina

-----

Zaniolo

Abraham

-----#AtalantaRoma — Angelo Mangiante (@angelomangiante) December 18, 2021

13.20 - Pronto anche lo spogliatoio dell'Atalanta, come mostra il club nerazzurro:

13.00 - La Roma su Twitter offre una panoramica del Gewiss Stadium che alle 15.00 ospiterà il match: