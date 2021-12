ATALANTA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Smalling c'è, dubbio Ibañez-Kumbulla

LAROMA24.IT - L'ultimo big match del 2021: la Roma va a Bergamo con l'obiettivo di invertire quella che ormai è una tendenza preoccupante, quella che la vede quasi sempre sconfitta negli scontri diretti. Trasferta difficile in casa di un'Atalanta in gran forma, Mourinho però invita i suoi a non abbassare la guardia. Per le scelte tutto ruota intorno alle condizioni di Ibañez, non al meglio dopo il confronto di lunedì scorso con lo Spezia. Pronto Kumbulla se il brasiliano non dovesse farcela. Ok Smalling e Zaniolo, si va verso la conferma del 3-5-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Viña; Zaniolo, Abraham.

GAZZETTA DELLO SPORT: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Viña; Zaniolo, Abraham.

IL MESSAGGERO: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Viña; Zaniolo, Abraham.

IL TEMPO: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Viña; Zaniolo, Abraham.

IL ROMANISTA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Viña; Zaniolo, Abraham.

(CONTINUA)