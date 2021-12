C'è attesa per il big match con l'Atalanta in scena alle 15.00 al Gewiss Stadium e valido per la 18a giornata di campionato. In mattinata però, intorno alle 11.34, è stata registrata una forte scossa di terremoto avvertita distintamente in tutta la provincia di Bergamo. Secondo quanto appreso, centinaia di tifosi giallorossi, al seguito della Roma in trasferta, stanno riscontrando difficoltà a raggiungere Bergamo visti i ritardi dei treni sulla tratta.

