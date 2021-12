Atalanta-Roma: anche Felix a Bergamo con la squadra

Anche Felix Afena-Gyan con la Roma a Bergamo: l'attaccante giallorosso classe 2003, che si è messo in luce con la doppietta rifilata al Genoa, ieri è partito con il resto del gruppo per la sfida in casa dell'Atalanta, in programma oggi alle 15.00 al Gewiss Stadium, nonostante sia squalificato. Lo fa sapere su Twitter il giornalista del "Corriere dello Sport" Jacopo Aliprandi.

? Nonostante la squalifica anche @ohenegyanfelix9 ieri è partito con la squadra per Bergamo. Match importante contro l’Atalanta, serve fare gruppo: ecco la forza di questa squadra di cui parlava #Mourinho in conferenza. #ASRoma #AtalantaRoma #Felix — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) December 18, 2021