In un certo senso Atalanta-Roma è una partita storica. Per la prima volta infatti due giocatori inglesi sono andati a segno nello stesso match di Serie A, come riporta Opta Sports su Twitter. Prima Abraham (doppietta) e poi Smalling, al secondo centro consecutivo con la Roma.





1 - Per la prima volta due differenti giocatori inglesi sono andati a segno nello stesso incontro in Serie A. Leoni.#AtalantaRoma #Roma #SerieA pic.twitter.com/NA6oGfF6Ac — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) December 18, 2021