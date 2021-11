VIDEO - Venezia-Roma, Mourinho: "Squadra frustrata dopo alcune decisioni..."

Ancora Josè Mourinho nella conferenza stampa dopo il match perso contro il Venezia. Ecco un estratto delle sue parole: "La squadra è frustrata, sa perfettamente che ha avuto tante opportunità per vincere, queste cose si sentono. Ma si sente anche quello che è successo sul 2-2 o il fatto che un giocatore fa 3-4 falli tattici e non viene ammonito. Poi dopo c'è stato il palo di Henry, ma anche noi abbiamo avuto le nostre opportunità, abbiamo finito la partita con tanta gente offensiva ma volevamo vincere. Per me perdere 3-2 o 4-2 è lo stesso"