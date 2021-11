VIDEO - Mourinho: «Solo io so chi giocherà contro il Genoa, provate a indovinare la formazione...»

«Penso che sia una buona opportunità per capire chi di voi è bravo, sarà divertente per voi cercare di indovinare la formazione». L'invito fatto ai giornalisti presenti in conferenza stampa la dice lunga sulla situazione d'emergenza in casa Roma. Mourinho costretto a rivedere i piani dopo il forfait di Cristante, out per il Covid.

«C'è solo una persona che sa chi giocherà domani: solo io. I giocatori e i miei assistenti non lo sanno, nessuno a Trigoria lo sa, nemmeno i procuratori - le parole dello Special One - . È una buona opportunità per voi perché in questo momento le vostre fonti non hanno acqua, sono a secco (ride, ndr). È stata una situazione strana, è successo tutto in fretta, ovviamente oggi non ci siamo allenati in riferimento alla partita, anche io dovevo cercare di prendere una decisione».