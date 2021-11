VIDEO - Mourinho: "Senza Viña e Calafiori 3 opzioni a disposizione, potrebbe giocare Tripi a sinistra"

Senza Matias Viña e Calafiori a disposizione, José Mourinho dovrà trovare soluzioni sulla fascia sinistra. E il tecnico portoghese ne ha parlato anche in conferenza stampa: "Abbiamo tre opzioni. Mancini giocherà sicuramente, poi ci sono Cristante, Kumbulla e Ibañez. Non ci saranno Viña e Calafiori, magari giocherà Ibañez centrale e Tripi terzino sinistro, che non è un terzino sinistro ma è un ragazzo che ha cultura tattica, che è abituato a lavorare con noi e che ha giocato in quel ruolo nel precampionato".

"Sono contento di Cristante, ha fatto una partita in cui ci ha dato quello di cui avevamo bisogno, è bravo in costruzione - ha aggiunto sulla prova del 4 giallorosso contro il Bodø/Glimt -. Per un giocatore di centrocampo giocare centrale è più facile a livello di costruzione perché ha più tempo e spazio. Ha fatto tanti cambi di direzione, non ha avuto nessun tipo di problema ma è stata una partita in cui non abbiamo avuto problemi difensivi".

"Ho queste opzioni. Per le squadre che hanno rose con due giocatori bravi per ogni posizione è facile, in una rosa come la nostra quando ci sono dei problemi dobbiamo adattarci, abbiamo bisogno di un giocatore che giochi in una posizione che non è sua, dobbiamo fare un lavoro per completare un puzzle - ha continuato -. Anche senza tre terzini sinistri, Spinazzola, Viña e Calafiori, sono fiducioso che possiamo trovare un modo equilibrato di costruire la squadra per domani".