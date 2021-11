VIDEO - Mourinho: "Mancini è un'opzione a centrocampo domani, ha già giocato in questa posizione"

La Roma si prepara al prossimo match di campionato, nel quale affronterà il Torino di Ivan Juric. Oggi pomeriggio José Mourinho ha svolto la consueta conferenza stampa alla vigilia di una partita e, tra le varie domande dei giornalisti, ha affrontato il tema riguardante la posizione di Gianluca Mancini. Alla domanda "Mancini può essere un'opzione a centrocampo domani?" ha risposto così: "Certo che può. Principalmente perché fin questo momento abbiamo i quattro centrali disponibili. Se tocca a qualcuno di loro fare questo sacrificio, lo faranno. Ibanez ha già giocato terzino sinistro. Se Mancini giocherà a centrocampo lo farà. Ci sono cose impossibili da fare come mettere Zaniolo terzino o Vina attaccante. Ma ci sono giocatori come Mancini, Mkhitaryan e Ibanez che sono multifunzionali. E' importante avere giocatori così in rosa. Anche la disponibile è importante. Mancini ha già giocato a centrocampo".