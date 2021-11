VIDEO - Mourinho: «Lavoro da buttare con il forfait di Cristante»

"Il lavoro fatto durante la settimana e che voi, con le vostre fonti, avete capito ed inseguito, è un lavoro che va nella spazzatura". Josè Mourinho come al solito non usa mezzi termini, per descrivere la situazione della Roma e la tegola del forfait di Bryan Cristante. Lui e Villar sono risultati positivi al Covid-19 e non partono per Genova, dove domani i giallorossi sono attesi dalla sfida con il Genoa.

"Non c'è alcun dubbio, quello che abbiamo provato e per cui ci siamo allenati, sia sulle dinamiche offensive che difensive, è andato perso dal momento che abbiamo perso un giocatore importante come Cristante - ha dichiarato lo Special One in conferenza stampa - . Con tanti altri problemi che abbiamo, ad esempio tre terzini sinistri tutti fuori, è ovvio che dobbiamo trovare soluzioni. E c'è gente che deve fare il 'sacrificio', tra virgolette, di giocare magari in un ruolo non suo e si deve adattare. Dobbiamo risolvere un puzzle che ci permetta di giocare bene e fare punti. È vero, è un momento difficile per noi"