VIDEO - Mourinho: "Col Bodø ok Mayoral e Villar. Non mi piace Gonzalo senza palla, deve migliorare"

Alla vigilia di Venezia-Roma, José Mourinho ha parlato anche di Gonzalo Villar e Borja Mayoral, tornati in campo giovedì sera all'Olimpico nel pari contro il Bodø/Glimt. "Mi sono piaciuti tutti e due. Borja ha fatto due grandi assist, uno per il gol e l'altro per un quasi gol, ha dato movimento e qualità, è entrato non per tanto tempo ma è entrato bene in partita - ha detto sull'attaccante -. Ha aiutato la squadra a cambiare un po' la dinamica offensiva, a pareggiare e quasi a trovare il gol vittoria":

"Su Gonzalo come sempre: mi piace con la palla, non mi piace senza palla. E senza palla deve ovviamente migliorare, fa uno sforzo in questa direzione - ha aggiunto commentando il centrocampista spagnolo -. Nel secondo gol del Bodø/Glimt si è visto ancora una volta che senza palla fa un po' di fatica in qualche situazione di gioco. Villar ha qualità, gli piace avere la palla e rendere dinamico il gioco offensivo. Nel secondo tempo con lui e Veretout la squadra ha creato ancora di più".