Venezia, Zanetti: "Con la Roma abbiamo sofferto molto, ma senza rinunciare a proporre"

L'allenatore del Venezia, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, che si giocherà domani alle 15:00. Il tecnico si è espresso anche sull'ultimo turno di campionato, nel quale ha battuto la Roma per 3-2. Queste le sue parole: "Abbiamo tirato un po' il fiato perché abbiamo spinto tanto e ora dovremo farlo di nuovo, quindi la settimana scorsa ho lasciato un po' andare e quasi per magia abbiamo perso con il Tabor. Da lunedì abbiamo rimesso il lavoro sui binari giusti, i ragazzi hanno spinto tanto tonando subito nel focus del momento. Questo mi fa piacere ed è un sintomo di maturità. Abbiamo consolidato le cose fatte bene e corretto qualche errore, poi ogni gara ha la sua storia, non è che avendo vinto contro la Roma ci sarà la stessa formazione domani".

Il Venezia dà il meglio con l'acqua alla gola, ora la situazione però è un po' più tranquilla.

"Normale che la gara fatta con il Tabor, con tutti gli alibi dati dalla formazione sperimentale, è l'ennesima dimostrazione che se non diamo tutto possiamo perdere contro chiunque. Se siamo al 100% sotto tutti gli aspetti abbiamo dimostrato di poter battere chiunque, ma poi c'è l'altra faccia della medaglia e quella gara ci è servita per battere ancora questo tasto. Batti Fiorentina e Roma, parlano tutti di te e rischi un po' di andare nel comfort, non ci deve succedere. Voglio rivedere domani il coraggio visto con la Roma, dove abbiamo subito molto, non rinunciando però a proporre. Chiaro che bisogna saperlo fare perché ci sono avversari sempre diversi davanti, ma dobbiamo andare a Bologna per cercare di fare la nostra gara contro una squadra molto forte dal punto di vista temperamentale, dovremo pareggiare questo aspetto".