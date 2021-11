Venezia, Tessmann: "Facciamo tesoro della sfida col Genoa e prepariamo la prossima con la Roma"

Ha parlato al termine della sfida di ieri terminata 0-0 in casa del Genoa, Tanner Tessmann, centrocampista classe 2001 arrivato in estate al Venezia dal Dallas, dov'era compagno di Reynolds. Queste le parole del 20enne: "Abbiamo giocato una buona gara in cui siamo riusciti a mantenere la porta inviolata e questo ci fa ben sperare per le prossime partite. Questo è un punto molto importante perché è arrivato fuori casa e ci permette di rimanere comunque in zona salvezza. Eravamo venuti qui per portare a casa i tre punti ma non ci siamo riusciti, merito soprattutto di un avversario molto aggressivo che voleva la vittoria tanto quanto noi. Facciamo tesoro di questo match e prepariamoci alla prossima partita in casa contro la Roma".