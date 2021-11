Venezia-Roma, lo striscione della Sud: "Noi daremo sempre fastidio. A.S. Roma siamo con te!" (FOTO)

Grande partecipazione dei tifosi della Roma anche per la trasferta di Venezia, nonostante i risultati poco brillanti delle ultime uscite. Anche questa volta riempito il settore ospiti del Penzo, settore in cui è comparso uno striscione della Curva Sud che si schiera affianco del club soprattutto dopo le ultime polemiche arbitrali, con scritto: "Noi daremo sempre fastidio. A.S. Roma siamo con te!""