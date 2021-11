VENEZIA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Kumbulla nella difesa a 3, panchina per Mkhitaryan e Zaniolo

LAROMA24.IT - Battere il Venezia, per mettere da parte la Conference League e riprendere il quarto posto in classifica: questo è l'obiettivo di giornata della Roma di José Mourinho. I giallorossi saranno ospiti del Venezia di Zanetti, che al momento è terzultima in classifica. Oggi il tecnico portoghese non solo non potrà schierare il suo 11 tipo, tra assenze e momenti di appannamento di alcuni titolari, ma potrebbe anche chiamato al cambio di modulo: oggi la Roma potrebbe giocare con la difesa a 3. Chance dall'inizio per Marash Kumbulla, al fianco di Mancini e Ibañez, con il capitano dei giallorossi Lorenzo Pellegrini recuperato e pronto ad agire alle spalle di Shomurodov e Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini; Abraham, Shomurodov.

IL TEMPO: Rui Patricio; Ibañez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini; Shomurodov, Abraham.

GAZZETTA DELLO SPORT: Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Shomurodov, Abraham.

IL MESSAGGERO: Rui Patricio; Ibañez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini; Shomurodov, Abraham.

CORRIERE DELLA SERA: Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Abraham, Shomurodov.

IL ROMANISTA: Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini; Abraham, Shomurodov.