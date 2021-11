Fortemente dubbia l'interpretazione di Aureliano su un contatto incerto tra Cristante e Caldara nell'are giallorossa. Il VAR non corregge e il Venezia pareggia su rigore con Aramu. Oltretutto, in precedenza, c'era un possibile fallo del Venezia: ditata di Kiyine a Ibanez non segnalata dal direttore di gara.