Venezia-Inter: problema muscolare per Darmian, da valutare per la Roma

Infortunio per Matteo Darmian durante Venezia-Inter, partita in scena al Penzo e valida per la 14a giornata di campionato: il laterale nerazzurro ha lasciato il campo al 70' per un problema muscolare, al suo posto è entrato Dumfries. Le condizioni di Darmian, dunque, saranno da valutare nei prossimi giorni anche in vista, dopo il turno infrasettimanale, della sfida contro la Roma in programma sabato 4 dicembre.