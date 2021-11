Venezia, Caldara: "Sarà difficile ma contro la Roma vogliamo imporre il nostro gioco"

Cerca il rilancio in laguna Mattia Caldara, dopo le stagioni difficili al Milan e l'Atalanta a causa degli infortuni. Il tecnico Paolo Zanetti ne ha elogiato la professionalità, definendolo uno dei due titolari insieme a Svoboda per affiancare Ceccaroni nel ruolo di centrale di difesa. "Dobbiamo farci trovare tutti pronti e in questa prima parte di stagione stiamo facendo bene, anche se c'e' rammarico per quei due zero rimediati a tempo scaduto in casa contro lo Spezia e la Salernitana - ammette il centrale del Venezia - Avessimo pareggiato quelle partite, noi avremmo due punti in piu' e loro altrettanti in meno. E questi dettagli a fine stagione potrebbero pesare".

Avere tre centrali affidabili potrebbe indurre Zanetti a rivedere lo schieramento dietro in un immediato futuro. "Passare dalla difesa a quattro a quella a tre non cambia molto, anche se deve cambiare l'atteggiamento". Per il Venezia si prospetta un periodo intenso con gare molto complicate, a partire dalla Roma per poi, tra le altre, Inter, Atalanta e Juventus. "Contro il Genoa abbiamo ottenuto un punto molto importante per il morale.

Sappiamo che domenica la Roma verra' qui per riscattare la sconfitta contro il Milan e il nostro obiettivo e' imporre il nostro gioco, anche se non sara' facile".