Venezia, Ampadu: "Nessuno immaginava una vittoria sulla Roma"

Ethan Ampadu è in Nazionale in questi giorni dopo la vittoria del Venezia sulla Roma nell'ultimo turno. Queste le parole del gallese che è tornato sul 3-2 del "Penzo" di domenica scorsa: "Questo è il calcio, è stata una bella domenica. A fine primo tempo non eravamo felici, poi abbiamo ottenuto un risultato che nessuno immaginava. È stato bello, oltre che un aiuto per la classifica. Una bella domenica. In Italia sto bene, a livello di risultati ci sono stati un po’ di alti e bassi. Lo stile di vita è buono, non è un brutto posto dove vivere".