Roma: sono Cristante e Villar i due giocatori positivi al Covid (COMUNICATO)

Bryan Cristante e Gonzalo Villar: svelati i nomi dei due giocatori della Roma risultati positivi al Covid. La positività dei due giocatori giallorossi al giro di tamponi di questa mattina a Trigoria è stata confermata dal club giallorosso attraverso i canali social e con una nota ufficiali. Entrambi erano vaccinati e ora si trovano in isolamento domiciliare, con la Roma che ha già informato le autorità sanitarie. José Mourinho dovrà dunque fare a meno di loro per la trasferta di Genova di domani sera.

"AS Roma - il testo della nota - comunica che, in seguito ai controlli periodici svolti attraverso i tamponi molecolari, Bryan Cristante e Gonzalo Villar, entrambi vaccinati, sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare"

L’#ASRoma comunica che, in seguito ai controlli periodici svolti attraverso i tamponi molecolari, Bryan Cristante e Gonzalo Villar, entrambi vaccinati, sono risultati positivi al COVID-19 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 20, 2021

