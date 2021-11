Dopo la vittoria sullo Zorya, per la Roma domani sarà di nuovo vigilia di un match: domenica alle 18.00 i giallorossi ospitano il Torino allo Stadio Olimpico per la gara valida per la 14a giornata di campionato. Domani José Mourinho interverrà alle 18.00 in conferenza dalla sala stampa del "Fulvio Bernardini" di Trigoria.