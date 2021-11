In vista della sfida contro la Roma in programma domenica alle 18.00 allo Stadio Olimpico, il Torino si è allenato al mattino al Filadelfia. I granata, dopo l'analisi tattica a video, hanno effettuato attivazione muscolare sul campo e a seguire una sessione tecnica alla quale non hanno partecipato Ansaldi, Mandragora, Rodriguez e Verdi, tra terapie e lavoro differenziato.

(torinofc.it)