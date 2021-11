Torino: ripresa in vista della Roma. A parte Ansaldi, Mandragora e Rodriguez, terapie per Verdi

Ripresa della preparazione al Filadelfia per il Torino. Dopo la vittoria di ieri per 2-1 ai danni dell'Udinese, i granata tornano subito in campo per preparare la sfida con la Roma di domenica prossima. Allenamento di scarico, tra lavoro defaticante in piscina e in palestra, per chi è sceso in campo ieri, seduta sul campo per il resto del gruppo. Riguardo la situazione degli infortunati, solo terapie per Verdi, mentre hanno svolto lavoro differenziato Ansaldi, Mandragora e Rodriguez.