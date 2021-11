Torino: lesione del bicipite femorale della coscia destra per Rodriguez

Brutte notizie per Ivan Juric: il tecnico granata perde per infortunio Ricardo Rodriguez, come annuncia il Torino senza comunicare i tempi di recupero. "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Ricardo Rodriguez, post infortunio in Nazionale con la Svizzera, hanno confermato le prime valutazioni dello staff medico elvetico evidenziando gli esiti di una lesione del bicipite femorale della coscia destra - si legge nel comunicato del club -. Il calciatore oggi ha svolto terapie, previsti nuovi esami la prossima settimana".

A rischio, dunque, la sua presenza in Roma-Torino, gara valida per la 14a giornata di campionato in programma domenica 28 novembre allo Stadio Olimpico.

(torinofc.it)

