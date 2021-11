Serie A: vince in rimonta l'Udinese sul Sassuolo. La Samp cade in casa contro il Bologna

Sono due le gare in questo pomeriggio di Serie A. Grande vittoria dell'Udinese, che batte 3-2 in rimonta il Sassuolo: neroverdi avanti con Berardi, all'8' pareggia Deulofeu, ripreso dal gol di Frattesi. I bianconeri tornano in partita prima dell'intervallo con il 2-2 di Molina. Nella ripresa il gol decisivo di Beto.

Nell'altro match ennesima sconfitta per la Sampdoria, che perde 1-2 in casa contro il Bologna. Squadra di Mihajlovic avanti con Svanberg, il momentaneo pareggio doriano arriva con Thorsby al 77', ma Arnautovic pochi minuti più tardi regala il successo ai felsinei che inguaia D'Aversa.