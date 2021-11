Serie A, Verona-Empoli 2-1: decisivi Barak e Tameze

Chiuso il primo posticipo del lunedì di Serie A: al Bentegodi l'Hellas Verona si impone sull'Empoli per 2-1. Il primo tempo si chiude a reti inviolate, ma in apertura di ripresa è Barak a portare in vantaggio i suoi. Al minuto 67 è Romagnoli a riportare la partita in parità, che viene infranta solo nei minuti di recupero da Tameze.

Gli uomini di Tudor volano così a 19 punti - a 3 lunghezze dalla Roma - e si piazzano in nona posizione in classifica. Undicesima piazza invece per l'Empoli, fermi a 16 punti.