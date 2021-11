Serie A, Venezia-Inter 0-2: in gol Calhanoglu e Lautaro Martinez

L'Inter continua a vincere e sale a 31 punti in classifica, a -1 da Napoli e Milan al primo posto che saranno impegnate domani rispettivamente con Lazio e Sassuolo. I nerazzurri superano il Venezia allo stadio Pier Luigi Penzo per 2-0: in gol Calhanoglu al 34' e Lautaro Martinez su rigore nel finale.