Serie A, Torino-Udinese 2-1: Brekalo e Bremer firmano la vittoria granata

Si chiude anche l'ultimo match in programma della tredicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022: all'Olimpico Grande Torino gli uomini di Juric si impongono sull'Udinese per 2-1. Apre le danze Brekalo, che rompe l'equilibrio al minuto 8. Al 3' della ripresa fa eco Bremer, che finalizza dopo una serie di rimpalli confusi nell'area avversaria. C'è tempo per una bellissima punizione trasformata da Forestieri, che dà speranza agli uomini di Gotti: l'Udinese tenta il colpo del pareggio ma il match finisce con la vittoria per i padroni di casa.

Il Torino scatta così in undicesima posizione - scavalcato l'Empoli - con 17 punti. Galleggiano invece i friulani, che rimangono a quota 14 - 5 sopra il terzultimo Genoa -.