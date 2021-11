Serie A, Sassuolo-Cagliari 2-2: i sardi restano in fondo alla classifica

Un pareggio che serve poco ad entrambe e che inguaia soprattutto i sardi: finisce 2-2 infatti il lunch match tra Sassuolo e Cagliari. Emiliani avanti al 37' con il gol realizzato da Scamacca, ma pochi minuti dopo arriva lo splendido pareggio in rovesciata di Keita Balde. Nella ripresa torna avanti la squadra di Dionisi con il calcio di rigore di Berardi, ma anche questa volta il vantaggio neroverde dura poco per via del 2-2 di Joao Pedro. Con questo pareggio il Cagliari di Mazzarri sale a quota 7 punti rimanendo all'ultimo posto insieme alla Salernitana. 14 punti in classifica invece per il Sassuolo.